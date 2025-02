Após Neymar ter desejo revelado, post Kelvin Oliveira agita torcedores do Santos

O streamer Alexandre Gaules revelou que Kelvin Oliveira, destaque no Fut7, está sendo disputado por grandes nomes. Presidente do G3X, time defendido pelo jogador, Gaules afirmou que Neymar fez uma proposta para que K9 se junte ao Santos. Paralelamente, uma oferta vinda dos Estados Unidos, por parte do influenciador Jake Paul, também está na mesa.

- Sobre o Kelvin Oliveira, não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, conversaram, Kelvin sempre muito correto na sua postura. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver como vai se desenrolar aí. Se vai ou não vai - comentou Gaules.

- Tem um lado do K9, que já se machucou muito com falsas promessas. Está tomando decisões. Além disso, Jake Paul chegou numa proposta lunática, agressiva, para fazer tudo balançar. Neste momento, a situação está entre permanecer no G3X no coração, ir jogar no Santos, no futebol tradicional ou fazer fortuna nos Estados Unidos - completou.

Logo após a repercussão das declarações de Gaules, Kelvin publicou uma mensagem enigmática nas redes: "Deus, obrigado por todas as benção, momentos e oportunidades que estou vivendo, fazendo o que eu amo, jogando bola…" A publicação agitou torcedores, que se dividiram em pedir a chegada do atleta e defender a permanência de K9 no Fut7.

Quem é Kelvin Oliveira, o K9?

Natural de Minas Gerais, Kelvin Oliveira tinha o sonho de se tornar jogador profissional de futebol e chegou a passar pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. Em 2021, Kelvin foi eleito o melhor jogador do mundo no Fut7. Na modalidade, o atacante defendeu o Grêmio e teve destaque, o que fez a diretoria dar uma chance ao atleta entre os profissionais durante treinos em 2023. Contudo, o jogador não foi aproveitado por Renato Gaúcho no time.

Kelvin disputou a Copa do Mundo de Clubes da Kings League pela "G3X" e foi vice-campeão, sendo eleito melhor jogador do torneio, com 13 gols e sete assistências. Em janeiro, o jogador comandou o Brasil na conquista da primeira Copa do Mundo de Nações da Kings League. Ao todo, foram 19 gols anotados em cinco jogos disputados. Na final, K9 balançou as redes da Colômbia cinco vezes.

