Dois dos maiores astros do futebol brasileiro e rivais de equipe, Neymar, do Santos, e Memphis Depay, do Corinthians, trocaram os gramados pela mesa de poker na noite da última quinta-feira (20). O encontro aconteceu em um evento fechado realizado na capital paulista e foi visto nas redes sociais do influenciador "Buzeira".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar, conhecido por sua paixão pelo poker e embaixador da PokerStars, já é figura carimbada em torneios da modalidade. A presença do craque chamou ainda mais atenção ao ser fotografado ao lado de Memphis Depay no evento.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Neymar x Depay

Neymar e Memphis já se enfrentaram em campo diversas vezes na Europa, quando Neymar atuava pelo Paris Saint-Germain e Depay defendia o Lyon. Recentemente, os dois protagonizaram um clássico entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista, com vitória do Timão por 2 a 1. Apesar de nunca terem jogados no mesmo time durante a carreiar, os dois parecem cultivar uma forte amizade fora dos gramados.

A relação de Neymar com poker

A paixão de Neymar pelo poker não é novidade. Em dezembro de 2024, ele participou do BSOP One, em São Paulo, terminando na 14ª colocação e faturando R$ 70 mil. Já Depay, que também lançou recentemente um EP musical com referências ao Timão, parece ter encontrado no poker mais um hobby para compartilhar com o amigo brasileiro.