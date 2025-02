Efeito Neymar: desempenho do Santos dispara após estreia do craque

O "Efeito Neymar" começou a dar frutos para o Santos. Desde que o jogador foi anunciado no dia 31 de janeiro e estreou no dia 5 de fevereiro no empate contra o Botafogo-SP, o impacto do craque tem sido evidente. Mesmo sem participação direta em gols na estreia, sua presença já demonstrava um novo fôlego para o time.

Embora não tenha brilhando contra Novorizontino e Corinthians, não demoraria para o camisa 10 começar a fazer a diferença. A partir da vitória sobre o Água Santa, por 3 a 1, que começou a brilhar. Ele marcou de pênalti e deu uma assistência para Guilherme, mostrando que seu talento seguia intacto.

O auge veio na goleada por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, quando Neymar teve participação direta em todos os gols: marcou um golaço olímpico e deu duas assistências para Tiquinho Soares. Esses números consolidam sua importância no time e reforçam sua condição de um dos melhores jogadores atuando no Brasil, mesmo com apenas seis partidas disputadas.

O impacto de Neymar pode ser medido nos números do Santos antes e depois de sua chegada. O Peixe tinha um aproveitamento de apenas 38,9%, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Com o retorno do camisa 10, o desempenho saltou para 61,1%, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, um aumento de 57,1% no desempenho da equipe. Além disso, o time passou de um saldo negativo de gols – nove marcados e dez sofridos – para uma melhora significativa: foram 11 gols feitos e apenas quatro sofridos nos últimos seis jogos.

As estatísticas individuais de Neymar também impressionam. Em seis jogos, ele marcou dois gols e deu três assistências, participando de um gol a cada 86 minutos. Neymar também registrou 21 passes decisivos e criou cinco grandes chances de gol. Além disso, ele completou 13 dribles certos e sofreu 19 faltas.

Neymar se destaca em várias estatísticas desde sua reestreia pelo Santos entre os jogadores da Série A neste início de ano. Ele lidera em passes decisivos, com 21 em seis jogos, seguido por Oscar, com 18 em sete jogos, e Jhon Arias, com 16 em quatro jogos. Neymar também é o primeiro em chances claras criadas, com cinco em seis jogos, à frente de Memphis Depay, com quatro em cinco jogos, e Raphael Veiga, com três em seis jogos.

Além disso, Neymar é o jogador que mais sofreu faltas, com 19 em seis jogos, seguido por Matheus Pereira e Jhon Arias, ambos com 18 faltas sofridas em quatro jogos. Ele também lidera em passes para a área rival, com 51 em seis jogos, enquanto Oscar tem 49 em sete jogos e Raphael Veiga, 29 em seis jogos. Esses números destacam o impacto significativo de Neymar no desempenho do Santos.

Agora o jogador se prepara para o primeiro desafio desde que voltou. No domingo (2), ele será fundamental para tentar levar o Santos à semifinal do Paulistão contra o Red Bull Bragantino.