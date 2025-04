Dirigente do Santos detona Quinteros, técnico do Grêmio: ‘Estava com documento firmado’

Júnior Bozzella, dirigente do Santos escolhido por Marcelo Teixeira para integrar a gestão do clube, falou sobre as negociações envolvendo o técnico Gustavo Quinteros, atualmente no Grêmio, no final do ano passado.

Inicialmente, antes do acerto com Pedro Caixinha, o Santos negociou por semanas com Quinteros. O clube chegou a dar a contratação como certa e, mesmo sem revelar o nome, Marcelo Teixeira afirmou diversas vezes que o novo técnico do Santos já estava definido: tratava-se de Gustavo Quinteros.

No entanto, as tratativas tomaram um rumo diferente, e o Santos desistiu do acordo. Algum tempo depois, Quinteros foi anunciado pelo Grêmio. Bozzella detalhou os bastidores das negociações e explicou os motivos que levaram à mudança de direção.

- Eu estive na Argentina em mais uma missão que o presidente e o Marcelo Teixeira Filho me deram no desenrolar do assunto Quinteros. Nós tínhamos todas as tratativas que o Alexandre Gallo estava fazendo, e o Quinteros estava em processo de vir para o Santos. Infelizmente, ele não tratou o Santos com o respeito devido naquele instante - disse Bozzella em entrevista ao GE.

Primeiro encontro de Pedro Caixinha e Marcelo Teixeira no CT do Santos (Fotos: Bruno Vaz/Santos FC)

Bozella também explicou que a saída de Alexandre Gallo e a contratação de Pedro Martins, CEO do clube, foi determinante para uma mudança de postura santista no mercado.

- Acho que seria uma boa contratação, um bom treinador, uma boa aposta. Mas, a partir do momento que você entende que o treinador não está cumprindo com aquilo que estava documentado – não apenas apalavrado, mas com um documento firmado –, o Santos adota uma nova postura e comportamento. Com a chegada de um novo executivo de futebol, que estava respirando outros ares na Série A e vivendo a experiência das conquistas que o Botafogo obteve, surgiu a possibilidade do Caixinha - completou.

Caixinha em busca de melhores resultados

O Santos estreou com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro foi derrotada por 2 a 1 pelo Vasco na abertura da competição. Antes disso, foi eliminada pelo Corinthians na semifinal do Paulistão 2025.

No comando do Santos, Pedro Caixinha disputou 15 jogos, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas.