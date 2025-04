Em alta na Ásia, meia revelado por Dorival avalia passagem pelo Santos: ‘Queria mais’

Aos 27 anos, o meio-campista Matheus Oliveira vive o melhor momento de sua carreira atuando pelo FC Anyang, da Coreia do Sul. Formado nas categorias de base do Santos, ele recebeu suas primeiras oportunidades no time profissional em 2016, sob o comando de Dorival Júnior. Hoje, é um dos destaques da equipe que disputa, pela primeira vez na história, a K League 1.

No entanto, a trajetória até a consagração no futebol coreano não foi fácil. Natural da comunidade do Cai Cai, na Zona Sul de São Paulo, Matheus passou pelos alojamentos das categorias de base do Santos. Após ser promovido ao elenco principal, teve poucas oportunidades e acabou sendo emprestado a clubes como Red Bull Brasil, Guarani e Ponte Preta. Seu vínculo com o Santos chegou ao fim em 2019, quando seguiu novos rumos na carreira.

- Sou extremamente grato ao Santos até hoje. Foi o clube que me abriu as portas, minha casa por muito tempo e que me revelou para o futebol. Gostaria de ter jogado mais para poder brigar por títulos e retribuir tudo o que o clube fez por mim, mas não guardo mágoas. Creio que todas as coisas têm um propósito, e hoje sou muito feliz jogando aqui na Coreia do Sul. Estamos vivendo um ano importante na história do clube e quero contribuir da melhor forma possível para atingirmos nossos objetivos na K League 1 - afirmou.

Atualmente, o FC Anyang é o clube pelo qual Matheus Oliveira mais atuou em sua carreira, com 42 partidas disputadas. O meio-campista chegou ao futebol asiático em 2024 e, logo em sua primeira temporada, destacou-se como líder de assistências, foi eleito o MVP e integrou a seleção do campeonato.

Matheus Oliveira surgiu na base do Santos (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

Sua performance foi fundamental para a conquista do título inédito da equipe na K League 2. O brasileiro encerrou a temporada com sete gols e 11 assistências em 36 jogos.

- 2024 foi um ano maravilhoso, sem sombra de dúvidas, um dos melhores da minha carreira. Tive a oportunidade de me mudar para um país com uma cultura totalmente diferente da nossa, viver muitas experiências novas, me adaptar e disputar um campeonato excelente, tanto individual quanto coletivamente. Desde que cheguei, fui muito bem recebido na Coreia do Sul, me sinto bastante querido e espero seguir escrevendo minha história aqui no país - comentou.

No Brasil, Matheus Oliveira também passou por clubes como Oeste, Brasil de Pelotas, Atlético Goianiense, Remo, Água Santa, Mirassol, Inter de Limeira e São Bernardo.