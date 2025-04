Quando Neymar volta ao Santos? Saiba como está a recuperação do jogador

Neymar segue em recuperação no Santos e avança no tratamento para retornar aos gramados. O camisa 10 deu mais um passo importante nos treinos desta semana, realizando uma sessão de fisioterapia na parte interna do CT Rei Pelé antes de correr no gramado na quarta-feira (02), sinalizando evolução na fase de transição física.

Afastado dos campos há um mês devido a um edema no posterior da coxa esquerda, Neymar não estará disponível para enfrentar o Bahia no próximo jogo do Brasileirão. O retorno do craque está previsto para a terceira rodada, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, no dia 13. Embora não haja certeza de que o jogador começará como titular, o Peixe espera utilizá-lo por alguns minutos, dependendo da evolução nos próximos dias.

O Santos adota cautela para evitar o retorno precoce e minimizar o risco de agravar a lesão. Isso porque o contrato do jogador com o Peixe vai até o dia 30 de junho, inicialmente. Assim, o Santos trabalha para recuperar o craque com segurança, focando em sua condição física e garantindo que esteja 100% para voltar a ajudar o time na temporada. A expectativa é que Neymar volte gradualmente, acumulando minutos aos poucos para evitar recaídas.

O jogador não participou da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi derrotada pelo Vasco, no Rio de Janeiro, e também não viajou com o grupo para a partida. No mesmo fim de semana, Neymar foi visto em um jogo da Fúria, equipe que preside na Kings League.

Desde que voltou ao Peixe, Neymar participou de sete jogos, marcando três gols e dando três assistências. Seu último jogo foi em 2 de março, quando foi destaque na vitória por 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Paulistão, com um belo gol de falta. No entanto, ao final da partida, sentiu dores na coxa e precisou ser substituído.

O problema parecia ser simples, mas acabou afastando Neymar de partidas importantes, incluindo a semifinal do Paulistão, os amistosos da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina, e o jogo contra o Vasco.