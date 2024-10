Destaque na Bolívia, Miguelito busca espaço no Santos; entenda a razão

Miguelito, jovem da base do Santos, brilha pela seleção boliviana (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:59 • Santos (SP)

Miguelito, meia-atacante da base do Santos, brilhou na vitória da Bolívia sobre a Colômbia por 1 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jovem atuou como titular e fez o gol que garantiu mais três pontos, em casa, na última quinta-feira (10). Apesar de ser destaque pela seleção boliviana, Miguel Terceros busca se firmar no elenco profissional do Alvinegro. Continua sem espaço no time de Fábio Carille, o técnico que abriu portas para poucos jovens da base.

O Menino da Vila já marcou três vezes pela seleção e ajudou nas vitórias sobre Colômbia, Chile e Venezuela. Em entrevista coletiva, Carille já havia comentado sobre a possibilidade de escalar Miguelito com a mesma função tática que o jogador tem quando atua pela seleção boliviana, mas deu apenas oportunidade em quatro jogos, nessa temporada, ao jogador.

Miguelito, jogador da base do Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos Futebol Clube é conhecido por revelar craques nas categorias de base do futebol e, o principal, levá-los até o elenco profissional para defender o Peixe. Entre os principais exemplos estão Pelé, Coutinho, Paulo Henrique Ganso, Neymar e Rodrygo.

No entanto, o Santos de Fábio Carille conta com Sandry, Jair e Wesley Patati, todos formados nas categorias de base do Alvinegro. Em contrapartida, na temporada, seis jogadores tiveram minutos no profissional, mas apenas JP Chermont se estabeleceu e foi de fato promovido.

Souza, Alejandro Villarreal, Matheus Xavier, Hyan e Enzo Monteiro são os demais que tiveram oportunidade, mas não atuam regularmente pelo time principal.

Com isso, apesar de dar algumas chances para os Meninos da Vila, poucos são utilizados por Carille. Hoje, a média de idade dos jogadores que defendem o Santos no profissional é de 27,7 anos.