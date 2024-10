Carille completa 70 jogos pelo Santos neste sábado (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 06:45 • Santos (SP)

O técnico do Santos, Fábio Carille, sobrevive à marca de 70 jogos pelo Santos pressionado na Série B do Brasileirão. A partida que definirá esta meta será contra o Mirassol, neste sábado (12), às 17h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Sport tem mais chance que o Santos! Veja as probabilidades de título do Brasileirão Série B

Carille já teve duas passagens pelo Santos. A primeira foi em 2021, quando durante um ano comandou a equipe alvinegra em 23 jogos e conquistou oito vitórias, oito empates e sete derrotas. O último jogo do técnico em 2022 no comando do Peixe foi justamente contra o Mirassol, que venceu por 3 a 2.

Na passagem atual, o técnico venceu 25 vezes, além de dez empates e 11 derrotas, com um aproveitamento de 61,5%. Mesmo pressionado pela torcida, que alega pouca variedade tática e problemas na criação de jogadas, Carille se mostra tranquilo com relação a isso durante as coletivas.

O Santos ocupa o segundo lugar na tabela do Brasileirão Série B, apenas um ponto atrás do Novorizontino, líder da competição. A próxima partida do Peixe pode definir a liderança da equipe no campeonato.