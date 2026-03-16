Lateral do Santos rompe ligamento do joelho e será desfalque pelos próximos meses
Lateral disputava titularidade na temporada com o argentino Escobar
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O Santos emitiu uma nota nesta segunda-feira (16) confirmando a lesão do lateral-esquerdo Vinicius Lira. O clube afirmou que o jogador sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O Peixe afirmou que ele vai passar por cirurgia nos próximos dias.
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O Santos informou à CBF sobre a lesão do jogador, que havia sido convocado para a seleção olímpica comandada pelo técnico Paulo Victor para um amistoso contra o Paraguai, em São Paulo. Além de Vini Lira, também foram chamados o goleiro João Pedro e o zagueiro João Ananias.
Vini Lira soma 11 partidas pelo Peixe nesta temporada, sendo oito como titular. Em alguns jogos, o lateral-esquerdo levou vantagem na disputa por posição com Gonzalo Escobar. O Menino da Vila foi promovido em definitivo ao elenco profissional neste ano, após a venda de Souza para o Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Ele também participou da edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A lesão foi sentida neste domingo (15), no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no segundo tempo na vaga de Álvaro Barreal. Ele deixou o gramado de maca, chorando, e foi consolado por Neymar.
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Programação da semana:
Segunda-feira (16)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Terça-feira (17)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Quarta-feira (18)
Santos FC x Internacional - 21h30 - Vila Belmiro.
Quinta-feira (19)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (20)
Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
Sábado (21)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Viagem para Belo Horizonte de tarde.
Domingo (22)
Cruzeiro x Santos FC - 16h - Mineirão.
Retorno para Santos após a partida.
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