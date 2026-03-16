Lateral do Santos rompe ligamento do joelho e será desfalque pelos próximos meses

O Santos emitiu uma nota nesta segunda-feira (16) confirmando a lesão do lateral-esquerdo Vinicius Lira. O clube afirmou que o jogador sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O Peixe afirmou que ele vai passar por cirurgia nos próximos dias.

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O Santos informou à CBF sobre a lesão do jogador, que havia sido convocado para a seleção olímpica comandada pelo técnico Paulo Victor para um amistoso contra o Paraguai, em São Paulo. Além de Vini Lira, também foram chamados o goleiro João Pedro e o zagueiro João Ananias.

Vini Lira soma 11 partidas pelo Peixe nesta temporada, sendo oito como titular. Em alguns jogos, o lateral-esquerdo levou vantagem na disputa por posição com Gonzalo Escobar. O Menino da Vila foi promovido em definitivo ao elenco profissional neste ano, após a venda de Souza para o Tottenham Hotspur, da Inglaterra. Ele também participou da edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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A lesão foi sentida neste domingo (15), no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no segundo tempo na vaga de Álvaro Barreal. Ele deixou o gramado de maca, chorando, e foi consolado por Neymar.

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Vini Lira na Vila Belmiro antes do clássico entre o Santos e o Corinthians. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Programação da semana:

Segunda-feira (16)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (17)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (18)

Santos FC x Internacional - 21h30 - Vila Belmiro.

Quinta-feira (19)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (20)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (21)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para Belo Horizonte de tarde.

Domingo (22)

Cruzeiro x Santos FC - 16h - Mineirão.

Retorno para Santos após a partida.