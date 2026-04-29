Benja é sincero ao comentar tratamento com Neymar na Argentina: 'Dói dizer'
Jogador foi bem recepcionado em San Lorenzo x Santos
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos empatou com o San Lorenzo em 1 a 1, na última terça-feira (28), na Argentina, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O confronto foi marcado por uma recepção carinhosa dos argentinos com Neymar. Diante do cenário, o jornalista Benjamin Back foi sincero ao comparar o tratamento dos torcedores com o jogador no país vizinho em relação ao Brasil.
Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Benjamin Back afirmou que o brasileiro não tem o costume de torcer pelo sucesso dos outros da mesma nacionalidade. Ele ainda englobou a crítica a torcida pelo próprio país.
— Dói dizer, mas o argentino torce para a Argentina. O argentino torce pelo argentino. O mascote do San Lorenzo chorando com o Neymar, o jogador pedindo chuteira, a imprensa argentina elogiando o camisa 10 do Peixe, mas aqui no Brasil não — iniciou o apresentador, antes de completar.
— Sabe por quê? Porque o brasileiro torce contra o Brasil. Torce contra o brasileiro. Não admitimos quem faça sucesso. Dói dizer, porque tenho uma rivalidade, no esporte e da zoeira, contra o argentino. Mas eles torcem pelo país e pelo povo deles. São iguais os americanos. Aqui não — concluiu.
Como foi San Lorenzo x Santos?
Texto por: Rafaela Cardoso
Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolvou para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias