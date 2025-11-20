Entenda como Vojvoda pretende usar Robinho Jr no Santos na reta final do Brasileirão

A pressão da torcida do Santos por mudanças se intensifica conforme a equipe luta para fugir da zona do rebaixamento do Brasileirão. E, no centro das atenções, está Robinho Jr., atacante de 17 anos e uma das maiores promessas das categorias de base. O "Menino da Vila" virou pedido frequente das arquibancadas da Vila Belmiro. Ainda assim, segue sem sequência entre os titulares do Peixe.

Na última quarta-feira (19), após o empate por 1 a 1 com o Mirassol, o técnico Juan Pablo Vojvoda abordou abertamente o tema. Robinho Jr. entrou em campo no segundo tempo, aos 17 minutos, logo após o empate do adversário, e deu novo ritmo ao ataque alvinegro. No entanto, Vojvoda manteve o discurso cauteloso em relação à joia do clube.

— É parte da estratégia do jogo. Não são iguais o primeiro e o segundo tempo. Não desvio a pergunta, todo torcedor pede Robinho, vai ser um grande jogador, mas está tendo minutos. Não começa o jogo, porque não quero desgastar ele no primeiro tempo. Eu conheço o jogo da base. Eu vejo a base, trabalho com a base, mas é preciso não se deixar ganhar pela ansiedade. Robinho faz a diferença no segundo tempo. Começamos com ele no Allianz, foi um jogo físico. Cai fisicamente no segundo tempo e é aí que precisamos de sangue fresco — explicou o treinador argentino.

No elenco profissional, Robinho Jr. soma 12 partidas (apenas uma como titular, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque), além de uma assistência registrada. Mesmo assim, o atacante já é visto como peça-chave do projeto de renovação santista e recebe o apoio incondicional da torcida, que grita seu nome a cada partida em casa.

O Santos ocupa a 16ª posição do Brasileirão, com 37 pontos — apenas um à frente do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola. O empate do rubro-negro baiano com o Palmeiras elevou ainda mais a tensão em torno do time santista. Neste cenário, a pressão por soluções dentro do próprio elenco ficou evidente. O próximo desafio será contra o Internacional, na segunda-feira (24), pela 35ª rodada, confronto direto na briga pela permanência.

