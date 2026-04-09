Cuca opina sobre atraso de pagamentos no Santos e ausência de Neymar na Sul-Americana

O técnico Cuca comentou a ausência de Neymar e de outras peças do elenco do Santos na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. O Peixe foi derrotado por 1 a 0 pelo Deportivo Cuenca, no Equador, pela primeira rodada do Grupo D da competição.

continua após a publicidade

➡️ Sem Neymar e Gabigol, Santos estreia com derrota na Copa Sul-Americana

O Alvinegro Praiano não contou com Neymar, que, segundo Cuca, precisa "encher o tanque" e realizar um trabalho de força específico antes de iniciar uma sequência maior de jogos. Além dele, Gabriel Barbosa também não participou da partida por passar pelo segundo procedimento com plaquetas.

Igor Vinícius, por sua vez, se recuperou de um edema no quadríceps direito e ficou à disposição no banco de reservas após ter desfalcado a equipe no duelo contra o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva, o técnico santista falou sobre a ausência de algumas peças na estreia da Sul-Americana.

— Além dessas três peças, mais o Escobar e o Igor Vinícius, são jogadores muito importantes. Neymar, Gabigol e Miguelito são muito técnicos e fazem muita falta, mas não perdemos por eles não estarem aqui. Perdemos porque não fomos capazes de marcar o gol. Criamos as jogadas, mas não fomos capazes de concluí-las - disse.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Desfalques do jogo do Santos contra o Deportivo Cuenca:

Neymar: poupado

Gabriel Barbosa: procedimento de aplicação de PRP (Plasma Rico em Plaquetas)

Gabriel Menino: dores no músculo posterior da coxa direita.

Miguelito: extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas

Tomás Rincón: sem visto para entrar no Equador

Vini Lira: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo

Mayke: preservado por uso de corticoide para fortalecimento do joelho

Escobar: quadro febril

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Rollheiser entrou no segundo tempo da partida entre Deportivo Cuenca e Santos. (Foto: Fernando Machado/ AFP)

Com a derrota, o Peixe ficou na lanterna do Grupo D da competição, já que Deportivo Recoleta, do Paraguai, e San Lorenzo, da Argentina, empataram por 1 a 1 no Estádio Defensores del Chaco. O técnico Cuca comentou o fato de a equipe santista não ter pontuado nesta primeira rodada.

continua após a publicidade

— É um grupo de quatro equipes em que, se você perde um jogo, já complica tudo. Temos vontade de ser o primeiro da chave, mas com essa derrota já fica muito mais difícil. Não estou tranquilo de forma alguma. Foi um jogo em que tivemos o controle total e saímos com a derrota, não pode ser. Temos que corrigir muitas coisas. Por mais que o jogo tenha sido difícil, com a torcida inflamando, não era uma partida para se perder. Não podemos ficar tranquilos de forma alguma - explicou.

Pagamentos:

Após reunião dos líderes do elenco com a diretoria no Equador, o Santos efetuou o pagamento de uma das duas parcelas atrasadas de direitos de imagem e também quitou o salário registrado em carteira, que havia vencido na última terça-feira (7). Recentemente, o clube sofreu um transfer ban e precisou desembolsar R$ 15,3 milhões ao Arouca, de Portugal, por conta da negociação do zagueiro João Basso, que deixou o Santos e atualmente defende o Cuiabá.

— Temos que ter equilíbrio para falar disso, porque é muito fácil atirar pedra. O Santos sofreu o transfer ban e teve que pagar para poder trabalhar nas janelas. De repente, era um dinheiro que poderia ser usado para pagar essa imagem atrasada. A notícia vazou, correram atrás e já pagaram pelo menos uma imagem, mais a carteira. Não é o normal, mas também não é o fim do mundo. Temos que saber conviver com isso, passar voto de confiança para os diretores e para o presidente e não deixar isso fazer parte do dia a dia. Como falo sempre, é melhor ter a ver do que ficar devendo. Se tem a ver, daqui a pouco acerta - concluiu Cuca.

+ Aposte na vitória do Santos no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.