Santos aposta em Rollheiser para tentar sair do Z4 do Brasileirão antes da Copa do Mundo

O Santos está pronto para encarar o Vitória neste sábado (30), às 20h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

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O Peixe precisa de um triunfo para sair da zona de rebaixamento da competição e também torcer por uma derrota do Vasco, que encara o Atlético-MG às 16h (de Brasília), em São Januário. O Alvinegro Praiano é o primeiro time do Z4, na 17ª colocação, com 18 pontos. Já o Cruz-Maltino ocupa o 16º lugar, com 20 pontos. Em 15º está o Corinthians, com 21 pontos.

O Peixe encerrou a preparação na tarde da última sexta-feira (29), no CT Rei Pelé, visando ao duelo decisivo. A equipe soma apenas quatro vitórias em 17 partidas, além de seis empates e sete derrotas. Apesar da instabilidade no Campeonato Brasileiro, o Santos garantiu recentemente vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana e nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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No torneio continental, o adversário será o , da Venezuela. Já no mata-mata nacional, o Peixe enfrentará o Remo.

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Rollheiser durante treino no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (30). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Rollheiser como um dos protagonistas do Santos?

Na tentativa de atrair a torcida e evitar um público decepcionante na temporada, o Santos manteve a política de ingressos em quantidade limitada para sócios-torcedores ao valor de R$ 5,00. Desta vez, porém, não contará com Neymar em um dos camarotes da Vila Belmiro torcendo pela equipe, já que o camisa 10 está concentrado na Granja Comary com a Seleção Brasileira, em preparação para a quarta Copa do Mundo de sua carreira.

Com a ausência do principal jogador do elenco, novos protagonistas podem surgir. Entre eles está o argentino Benjamín Rollheiser, que vem apresentando bom desempenho nesta temporada, ganhando mais destaque e correspondendo à expectativa criada desde sua contratação. O meia demorou para adquirir ritmo de jogo e engrenar uma sequência de partidas no ano passado, mas vive momento diferente em 2026. Recentemente, porém, sofreu com dores musculares e ficou de fora das últimas partidas, sendo substituído por Miguelito.

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O Santos busca heróis improváveis para se reorganizar e também aproveitar a intertemporada programada para o meio do ano, em Portugal. Ciente das dificuldades financeiras do clube e do fato de muitos jogadores ainda não terem correspondido ao esperado, o técnico Cuca espera contar com "reforços" caseiros e com a evolução do condicionamento físico do elenco para alçar voos maiores na temporada. Antes disso, porém, o primeiro desafio será neste sábado (30), diante do Vitória.

Provável escalação:

(TÉCNICO DO SANTOS: Cuca) Diógenes; Adonis Frías (Igor Vinicius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Miguelito (Rollheiser); Barreal e Gabigol.

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