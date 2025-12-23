Contratação mais cara da temporada, Rollheiser mira titularidade no Santos em 2026

Benjamín Rollheiser chegou ao Santos em fevereiro como a contratação mais badalada da temporada, vindo do Benfica por 11 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação da época). O meia-atacante argentino, que iniciou o ano em Portugal, não embalou completamente com a camisa alvinegra, terminando 2025 como reserva em alguns momentos, mas mostrou consistência e momentos decisivos que foram essenciais para a permanência do Peixe na elite do Brasileirão. Agora, mira a consistência para ser titular em 2026.

continua após a publicidade

Santos: Neymar é operado por médico da Seleção e inicia processo de reabilitação

Rollheiser estreou nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Com a ausência de Neymar, passou a atuar como meia mais criativo. Seu primeiro gol veio no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o CRB, abrindo o placar em atuação decisiva, embora o Santos tenha sido eliminado nos pênaltis.

Análise da reportagem com base nos números da Sofascore, revelam um jogador sólido, mas aquém das expectativas geradas pelo investimento. Na Copa do Brasil, foram 2 jogos como titular, 1 gol em 152 minutos, 4 finalizações, 4 passes decisivos, 3 dribles certos, 2 desarmes, 6 bolas recuperadas e 36% de eficiência nos duelos.

continua após a publicidade

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

No Brasileirão, números mais robustos: 36 jogos (27 titular), 2 gols, 3 assistências a cada 446 minutos de participação direta em gols, 1,4 finalizações por jogo, 1,5 passes decisivos, 1,1 drible certo, 2,9 bolas recuperadas, 0,6 desarme e 42% de eficiência nos duelos.

Comparado a 2024, com apenas 24 jogos (5 titular), 2 gols, 1 assistência em 181 minutos para gol direto, 0,6 finalização, 0,5 passe decisivo, 0,5 drible e 40% de eficiência, o argentino evoluiu em regularidade e impacto.

continua após a publicidade

Para 2026, Rollheiser surge como peça-chave na reconstrução santista. Com mais um ano de adaptação ao futebol brasileiro, o argentino tem tudo para explodir: sua visão de jogo, capacidade de criação e consistência defensiva podem ser o elo perfeito entre meio e ataque, especialmente com Neymar de volta. O Santos aposta na maturação do meia para transformar potencial em números expressivos, mirando Libertadores e brigando por uma posição na parte de cima da tabela do Brasileirão.