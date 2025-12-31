Santos deve virar o ano sem anúncio de reforços

O último dia da temporada chegou, e o elenco do Santos está próximo da reapresentação, marcada para esta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

Ao longo do ano, foram anunciados 20 reforços em um pacotão que se encerrou com a contratação do franco-argelino Billal Brahimi, que somou apenas alguns minutos em campo em uma única partida.

O goleiro Gabriel Brazão não recebeu propostas oficiais, apesar do interesse do Flamengo, e já iniciou a preparação no CT Rei Pelé antes do previsto, sob a supervisão do preparador físico Denis Gago. Desde a semana passada, os atletas vêm realizando atividades online, monitorados pela comissão técnica.

Elenco do Santos estreia no Paulistão contra o Novorizontino. (Foto: : Raul Baretta/ Santos FC)

Contratações:

A principal expectativa gira em torno do anúncio da renovação do atacante Neymar pela segunda vez no ano, com vínculo até a Copa do Mundo do ano que vem. Em declarações concedidas no meio da temporada, quando o camisa 10 estava prestes a renovar até o fim de 2025, o pai do jogador afirmou que não havia pressa e revelou que o retorno do craque, em janeiro, foi costurado em apenas dois dias.

Neymar atuou no sacrifício após sentir a quarta lesão na temporada e, no dia 22 de dezembro, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado em Belo Horizonte (MG) pelo médico Rodrigo Lasmar. A expectativa é de que o jogador esteja presente na reapresentação, no dia 2 de janeiro, mas fique fora das primeiras rodadas do Campeonato Paulista para se recuperar totalmente.

O atacante Gabigol, revelado pelo Peixe e que defendeu o Cruzeiro na última temporada, está apalavrado com o Alvinegro Praiano. O jogador deve retornar à Baixada Santista para sua terceira passagem pelo clube. O contrato será por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra e participação da Raposa no pagamento do salário.

Quem também deve se reapresentar é o atacante Alfredo Morelos. O Santos recusou a primeira oferta feita pelo Atlético Nacional pelo jogador, eleito o melhor do Campeonato Colombiano. Ele tem contrato até o fim do próximo ano e não está nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Recentemente, o diretor executivo Alexandre Mattos afirmou que precisou resgatar a credibilidade do Santos no mercado e destacou que o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras. Assim, nenhuma "loucura" será feita em relação a contratações. Ainda assim, o dirigente reconhece a necessidade de ir ao mercado para fortalecer o elenco, que lutou contra o rebaixamento até a última rodada e terá, em 2026, a disputa da Copa Sul-Americana, além do Campeonato Paulista, do Brasileirão e da Copa do Brasil.