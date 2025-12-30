menu hamburguer
Santos define relacionados para Copinha; confira a lista

Peixe estreia na competição neste domingo (4), em São Carlos (SP)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/12/2025
18:37
JP Chermont acumula 52 jogos com o time profissional do Santos. (Foto: Guilherme Veiga/UAI FOTO)
JP Chermont acumula 52 jogos com o time profissional do Santos. (Foto: Guilherme Veiga/UAI FOTO)
O Santos divulgou nesta terça-feira (30) a lista dos 30 jogadores convocados para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe realizou o último treino no CT Rei Pelé antes de seguir viagem para São Carlos, no interior de São Paulo, onde disputará os jogos da primeira fase.

A estreia dos Meninos da Vila na competição será neste domingo (4), diante do Real Brasília, às 19h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira. Atual campeão paulista sub-20, o Peixe integra o Grupo 16 da Copinha e também vai enfrentar na primeira fase o União Cacoalense, de Rondônia, e o São-Carlense, de São Carlos.

Os Meninos da Vila são comandados pelo técnico Vinícius Marques, efetivado no cargo após a demissão de Cléber Xavier no elenco principal. Antes disso, ele atuava como auxiliar fixo da comissão técnica do Peixe.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a lista de relacionados para a Copinha. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados para a Copinha. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira a lista de relacionados:

GOLEIROS:
Rodrigo Falcão (2005)
Pedro Henrique (2006
Paulo Henrique (2006)

LATERAIS:
Vinicius Lira (2007)
Rafael Gonzaga (2008)
JP Chermont (2006)
Matheus Filipe (2006)
Gabriel Follmer (2007)

ZAGUEIROS:
Diego Matos (2006)
João Ananias (2007)
Contreras (2006)
João Alencar (2007)

MEIO-CAMPISTAS:
Gustavo Henrique (2005)
Kenay (2006)
Samuel Pierri (2008)
Pepê Fermino (2007)
Lucas Jaime (2007)
Nicola Profeta (2006)
Kauan Pierry (2007)
Bernardo (2005)
Lucas Yan (2006)
Vinicius Fabri (2008)

ATACANTES:
Nadson (2009)
Mateus Xavier (2007)
Pedro Assis (2007)
Nogueira (2009)
Rafael Freitas (2005)
Felipe Laurindo (2005)
Enzo Boer (2005)
Benício (2008)

Técnico: Vinícius Marques

Agenda:

1ª rodada - Santos x Real Brasília - domingo (4) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

2ª rodada - União Cacoalense x Santos - quarta (7) - 19h30 (de Brasília) - São Carlos

3ª rodada - São Carlense x Santos - sábado (10) - 11h (de Brasília) - São Carlos

