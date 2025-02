Zé Rafael está próximo de ser anunciado pelo Santos

O Santos está próximo de anunciar o meia Zé Rafael, do Palmeiras, como novo reforço para esta temporada.

O jogador treina com fisioterapeutas no CT Rei Pelé e está se recuperando de uma cirurgia na coluna. O procedimento médico foi realizado no dia 10 de fevereiro e a previsão de retorno aos gramados é de até 90 dias.

No Palmeiras desde 2019, Zé Rafael conquistou 11 títulos: quatro edições do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), duas edições do Brasileirão (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa (2023). Foram 311 jogos e 25 gols marcados.

A negociação entre os clubes começou no final do ano, mas o Peixe pregou cautela por causa das constantes lesões do atleta. Os dirigentes aguardaram os primeiros diagnósticos para ter certeza de que não era algo mais grave e que poderia prejudicar o desempenho em campo.

Zé Rafael vestiu a camisa do Palmeiras durante seis temporadas e conquistou 11 títulos. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nesta terça-feira (25), o atleta apareceu no BID com a camisa do Alvinegro, apesar de estar vinculado ao Verdão. Ele tem contrato com o Alviverde até o fim de 2026. Na última temporada, foram apenas 37 jogos disputados.

Ele deverá ser utilizado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, já que foi inscrito pelo rival no estadual e ainda vai demorar pelo menos mais um mês para se recuperar da cirurgia.

Além do Palmeiras, Zé Rafael tem passagens pelo Bahia, Coritiba, Novo Hamburgo e Londrina.

O meia será o décimo primeiro reforço do cluba da Baixada Santista. Nesta temporada, já foram anunciados os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, os meia-atacantes Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheiser, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar e Gabriel Veron.

