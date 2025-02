Após 12 anos, Neymar retorna ao mata-mata do Paulistão pelo Santos

Protagonista do Santos, o atacante Neymar sonha em conquistar um título no início de sua segunda passagem pelo clube da Baixada Santista. A última taça conquistada do Campeonato Paulista foi em 2012, ano do centenário do Peixe, sob o comando do técnico Muricy Ramalho.

A conquista do tricampeonato consecutivo diante do Guarani, no Estádio do Morumbi, repetiu um feito da década de 1960. O Peixe disputou 23 partidas na competição, vencendo 16, empatando três e perdendo quatro. O time marcou 58 gols e sofreu 21. Neymar foi o artilheiro do campeonato com 20 gols.

O regulamento da competição era bem diferente do atual. Na primeira fase, os 20 times se enfrentavam em turno único e os oito melhores avançavam para as oitavas, que eram disputadas em jogo único com mando da equipe de melhor campanha. Os quatro vencedores disputavam as semifinais em partidas únicas. Apenas a final tinha jogo de ida e volta.

Neymar comemora o título do Campeonato Paulista de 2012, o último estadual conquistado com a camisa do Peixe

Com a conquista do Campeonato Paulista de 2012, a geração de Neymar e Ganso confirmou uma trajetória de sucesso. Além do tricampeonato estadual (2010, 2011 e 2012), o elenco ganhou uma Copa do Brasil (2010) e uma Libertadores (2011).

Naquele ano, a equipe Alvinegra ainda conquistou a Recopa Sul-Americana, a última taça levantada por Neymar antes de se transferir para o Barcelona.

Em 2013, o craque ainda disputou a final de mais um Paulistão. No entanto, o Corinthians foi o grande campeão daquela edição sob o comando de Tite.

No próximo domingo (02), Neymar vai entrar em campo pela sexta vez no time do Santos no duelo contra o Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Até aqui, o camisa 10 tem um gol e uma assistência.