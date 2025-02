Neymar vai jogar? Veja tudo sobre reestreia do craque no Santos

Na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (5), a torcida do Santos espera concretizar um reencontro sonhado há muitos anos. Neymar Jr. está de volta ao Peixe, foi apresentado, regularizado e está entre os relacionados para o confronto com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Mas Neymar vai jogar? Será titular ou reserva?

continua após a publicidade

➡️ Santos vai atrás de reforços para ter time forte além de Neymar

Essas perguntas serão respondidas, de fato, pouco tempo antes do jogo, com a definição da escalação de Pedro Caixinha, que está suspenso e não comanda o time do banco de reservas. Mas o cenário indica que Neymar fará sua reestreia pelo Santos no jogo desta noite saindo do banco de reservas.

Neymar durante treino com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Divulgação/Santos)

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo. O duelo de logo mais se mostra mais propício a esse cenário, já que o Botafogo é a equipe de pior campanha no Paulistão e apresenta poucos riscos ao alvinegro praiano.

continua após a publicidade

Qual posição Neymar vai jogar?

Saindo do banco de reservas, existem algumas opções para que Pedro Caixinha e seu auxiliar, Pedro Malta, encaixem o atacante. Para o duelo, o Santos não deve contar com Soteldo, que sentiu dores musculares, e pode ir a campo em um 4-4-2.

O meio-campo será formado por Rincón e Diego Pituca com o apoio de um volante mais marcador, que pode ser o jovem Schmidt. Mais à frente, atuando como um "camisa 10", o Santos tem Gabriel Bontempo à disposição, que fez boa partida contra o São Paulo e marcou um gol. No ataque, Guilherme e Tiquinho Soares formam uma dupla.

continua após a publicidade

Nesse esquema, Neymar tende a entrar na vaga de Bontempo e atuar na função de meia central, ajudando na construção de jogadas no ataque. Em um dos encontros com Guilherme, artilheiro do Paulistão, o craque da Seleção Brasileira brincou e deu a dica para o companheiro.

– Cheguei para te ajudar. Só correr viu! Só correr que eu te acho – disse o ídolo do Santos.

Há um cenário onde Neymar pode atuar como falso 9, mas pelo estágio inicial de preparação física, o camisa 10 do Peixe deve ficar, de fato, como meio-campista.

➡️ Santos renova o contrato de Gabriel Bontempo até 2027

Preparação e treinos de Neymar no Santos

Após ser apresentado na sexta-feira, Neymar descansou e acompanhou de casa a vitória do Santos diante do São Paulo. Na segunda-feira, o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento.

Algumas imagens viralizaram de jogadas suas no CT Rei Pelé. Em uma delas, o atacante finta o marcador logo no seu primeiro treino do Santos, em imagens captadas por espectadores que moram ao redor do centro de treinamento. Em outro vídeo, Neymar marca um belo gol no ângulo.

As imagens divulgadas pelo Santos nas redes sociais também mostram momentos de descontração entre os atletas. Nesta terça-feira, Neymar treinou cobranças de pênalti e deu trabalho ao goleiro Diógenes Vinicius, formado nas categorias de base do Peixe.

O jogador tem mostrado bastante ansioso para atuar com a camisa do Santos. Desde o dia da sua apresentação, em entrevista coletiva, Neymar falou que já gostaria de estrear no clássico contra o São Paulo, que aconteceria um dia depois do evento na Vila Belmiro.

- Não dá tempo para jogar. Falei para me inscrever rápido. Trinta minutinhos eu garantia (risos). Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal. Só não jogo amanhã (sábado, 2 de fevereiro) pois não estou inscrito - afirmou na ocasião.

Pelo calendário do Santos, o Peixe terá pela frente Novorizontino fora de casa, dia 9 de fevereiro, e o Corinthians no dia 12, uma quarta-feira. Esse será o primeiro clássico de Neymar desde que ele chegou e foi regularizado pelo alvinegro praiano.