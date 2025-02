Santos recebe o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), e as equipes entram em campo na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto será transmitido pelos canais Record e TNT Sports, através do streaming Max e pela CazéTV, no YouTube, além do pacote de streaming "Paulistão+", pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. ➡️ Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Como chegam os clubes?

Após uma vitória no clássico por 3 a 1 contra São Paulo, o Santos chega para a partida com grande expectativas sobre a primeira atuação de Neymar após seu retorno ao futebol brasileiro. Apesar dos problemas no início da temporada, o Peixe é o líder do Grupo B e conta com sete pontos. Logo atrás, o Guarani está com a mesma pontuação do time de Pedro Caixinha, mas "perde" por saldo de gols.

Por outro lado, o Botafogo-SP ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista de 2025, somando três empates e três derrotas, após seis rodadas. Na tabela, o clube é o último colocado do Grupo A e está com apenas três pontos.

➡️ Neymar é registrado no BID e aguarda inscrição no Paulistão para estrear pelo Santos

Confira as informações do jogo entre Santos e Botafogo-SP

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO-SP

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), Record, TNT Sports, Max e CazéTV

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

📺 VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cauan de Almeida)

Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schmidt); Luca Meirelles (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares.



BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.

