Com Rony, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo
Peixe busca a primeira vitória em clássicos nesta temporada
O Santos divulgou neste sábado (31) a lista de relacionados para o duelo contra o São Paulo, marcado para às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o clássico.
A principal novidade é o atacante Rony, anunciado na última sexta-feira (30), após assinar contrato de três anos com a equipe da Baixada Santista. Ele pertencia ao Atlético-MG e também acumula passagens por Remo, Náutico, Albirex Niigata, do Japão, Athletico-PR e Palmeiras.
Mayke, Adonis Frías e Gabriel Barbosa voltam a ser relacionados após terem sido poupados na derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na estreia do Campeonato Brasileiro.
O Menino da Vila Rodrigo Falcão ganha uma oportunidade e fica no banco de reservas ao lado de Diógenes. Vini Lira e Mateus Xavier, do Sub-20, também seguem integrados ao elenco profissional. As ausências ficam por conta de Neymar, que completa um ano no clube desde o início da segunda passagem, além de Alexis Duarte, JR Chermount e Caballero.
Neymar iniciou o processo de transição na última segunda-feira (29) e pode reforçar a equipe no clássico contra o Tricolor, na próxima quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.
O Peixe ainda não venceu nenhum clássico nesta temporada: foi derrotado pelo Palmeiras e empatou com o Corinthians. Na última temporada, conquistou apenas quatro vitórias em dez jogos diante dos principais rivais.
Ficha Técnica:
⚽SÃO PAULO X SANTOS - 6ª rodada do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 31 de janeiro de 2026
📍Estádio: Morumbis (SP)
⏰Horário: 20h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta) e HBO Max (streaming).
🗣️Arbitragem: João Vitor Gobi
🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
📟 VAR: Adriano de Assis Miranda
