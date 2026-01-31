Há 1 ano, Neymar era anunciado no Santos; relembre festa na Vila Belmiro

No dia 31 de janeiro de 2025, o Santos anunciou o retorno de Neymar após 12 anos atuando no exterior. O jogador rescindiu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, clube pelo qual disputou apenas sete partidas em razão de lesões. Ele também acumulou passagens pelo Barcelona, da Espanha, e pelo PSG, da França.

continua após a publicidade

Ídolo santista, Neymar voltou como herdeiro do trono de Pelé e passou a vestir a camisa 10. Em sua primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2013, disputou 230 jogos e marcou 138 gols.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar abraça o pai durante evento de apresentação na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Um dia antes do anúncio oficial, Neymar já havia se declarado ao clube nas redes sociais, afirmando que "estava voltando no tempo" e que "só o Santos pode proporcionar o carinho de que precisa para se preparar para os desafios dos próximos anos".

continua após a publicidade

Segundo o pai do jogador, o acordo com o time do coração foi costurado em apenas dois dias. O retorno do ídolo, após o título da Série B, sinalizou ao torcedor do Peixe que o ano de reconstrução na elite do futebol poderia ser mais feliz e tranquilo. No entanto, com quatro lesões ao longo da temporada, Neymar entrou em campo em apenas 30 partidas e marcou 12 gols. No período, o Santos disputou 57 jogos, com 20 vitórias, 16 empates e 21 derrotas.

O ano esteve longe de ser como o Príncipe da Vila imaginava, com eliminações precoces no Campeonato Paulista, na semifinal diante do Corinthians, e na Copa do Brasil, ainda na terceira fase, para o CRB.

continua após a publicidade

Além disso, o Santos lutou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final da competição, Neymar sofreu uma lesão no joelho esquerdo e atuou no sacrifício nas últimas partidas para ajudar o time a deixar a zona de rebaixamento. Nesse período, marcou cinco gols em três jogos.

Ao longo da temporada, o camisa 10 recebeu uma homenagem pelos 100 jogos na Vila Belmiro e se aproximou do top 10 de maiores artilheiros da história do clube. Ao todo, Neymar soma 150 gols pelo Santos, ocupando a 11ª colocação do ranking, logo atrás de Tite, que tem 151 tentos.

Inicialmente, o primeiro contrato era válido até 30 de junho e posteriormente foi prorrogado até o fim do ano. Havia a expectativa de que uma nova renovação acontecesse apenas até a próxima Copa do Mundo, mas, antes da virada, veio a surpresa: Neymar permaneceria por mais uma temporada completa no clube do coração.

O atacante sonha em figurar na lista de convocados da próxima Data Fifa, em março, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que não esconde a admiração pelo jogador, mas deixa claro que a condição física é determinante para vestir a Amarelinha. Publicamente, Neymar também afirmou que não precisa provar nada a ninguém e chegou a declarar, durante um show de pagode, que pretende trazer o título da Copa do Mundo para o Brasil.]

O legado do Príncipe:

Além do nítido aumento da exposição do clube nas redes sociais e na mídia esportiva, Neymar contribuiu, ao lado do pai e de parceiros, para promover melhorias na infraestrutura do Santos. O projeto incluiu reformas rápidas e de grande impacto visual, como a modernização do vestiário da Vila Belmiro, da sala de imprensa, a criação de novos camarotes destinados a convidados e familiares dos atletas, além do hotel de concentração dos jogadores no CT Rei Pelé.

O Centro de Treinamento das categorias de base e do futebol feminino também passou por uma completa reformulação. Neymar pai, inclusive, chegou a manifestar o desejo de viabilizar a construção de um novo CT para o time profissional masculino e de um estádio em Praia Grande, na Baixada Santista.

Com quatro competições no calendário desta temporada, incluindo o retorno à Copa Sul-Americana após dois anos, o torcedor santista ainda vive dias de apreensão diante do início irregular da equipe em 2026, que soma apenas uma vitória em seis partidas.

Enquanto aguarda o retorno do seu ídolo aos gramados, a expectativa cresce à medida que Neymar se aproxima do fim do processo de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. O camisa 10 já participa de parte dos treinamentos com o grupo, embora ainda evite atividades de maior impacto físico.

A torcida também aguarda a chegada de novos reforços e deposita esperança na formação de uma dupla entrosada com Gabigol, que voltou à Baixada Santista nesta temporada, declarou publicamente sua admiração pelo companheiro de elenco e cunhado.

Se há exatamente um ano o santista viveu o simbólico "Dia do Neymar", marcado por shows de artistas identificados com o clube, como Racionais MC's, Projota, Supla, MC WM, Kayblack e Kyan, agora a expectativa é que o camisa 10 seja o protagonista de um ano de alegrias dentro de campo e conduza o Santos ao fim do jejum de uma década sem títulos de relevância no futebol brasileiro.