Com reforma da Vila aprovada, Santos espera reabertura do Pacaembu para iniciar obras

Com o acesso à Série A do próximo ano resolvido, o Santos começa a planejar 2025. E um dos pontos de maior atenção é o local onde o time jogará. Com a reforma da Vila Belmiro aprovada na prefeitura de Santos, faltando alguns trâmites burocráticos a serem resolvidos entre clube e município, o Peixe depende de alguns detalhes para iniciar as obras em seu estádio. A construção deve durar de dois anos a três anos.

Mas o Santos só vai começar a reforma da Vila depois que a nova Arena Pacaembu estiver liberado para receber jogos. Será na arena da capital paulista que o Alvinegro Praiano vai mandar seus jogos, sempre que o local estiver disponível.

A expectativa é de que a Arena Pacaembu seja inaugurada oficialmente na final da Copa São Paulo, em janeiro de 2025.

— Não temos oficialmente a confirmação da reinauguração. A partir do momento que isso chegar a nós, se estivermos com a nova Arena planejada com as vendas, o Pacaembu será a nossa casa. Mesmo que nós não tenhamos o início das obras [da Vila], a chance também é boa para podermos jogar em São Paulo. A demanda é grande. Particularmente, até pelo prazo de venda da Nova Arena, creio que disputaremos o Paulistão na nova arena — projetou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

A proposta para a reforma da Vila Belmiro já tramita na Secretaria de Obras do município. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) está em estágio avançado e em breve será publicado, após algumas complementações.

O EIV avalia os impactos que um novo empreendimento possa ter sobre infraestrutura, trânsito, meio ambiente e qualidade de vida da população local. Esse estudo é exigido em projetos de construções ou reformas de áreas capazes de gerar efeitos significativos na vizinhança.

Com a divulgação, a Comissão de Impacto de Vizinhança terá um prazo de 30 dias para deliberar sobre o projeto, e, se aprovado, a construção da nova Vila Belmiro poderá ser iniciada.