Com novidades, Santos enfrenta o Ceará no Allianz Parque; veja a lista de relacionados

O Santos divulgou no último domingo (11) a lista de relacionados para o jogo contra o Ceará, no Allianz Parque. A partida será nesta segunda-feira (12), às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é o meia Zé Rafael, que está recuperado de um procedimento cirúrgico inovador na coluna. Ele foi anunciado no final de fevereiro e teve um excelente processo de recuperação, o que adiantou a possibilidade de estrear com a camisa do Peixe.

Além do novo camisa 6, Cléber Xavier também terá os retornos do lateral-esquerdo Souza e do atacante Álvaro Barreal. Por outro lado, Neymar, Guilherme e João Schmidt estão de fora da partida.

O camisa 10 do Peixe confirmou presença no estádio pelas redes sociais do clube. Neymar se recupera de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda.

Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Ceará; DM começa a ser esvaziado. (Foto: Divulgação / Santos)

O atacante Gabriel Veron também retornou à lista de relacionados após ter sido cortado do duelo contra o Grêmio por questões disciplinares.

Cléber Xavier definiu o time no último domingo (11) no CT Rei Pelé após atividades táticas e de bola parada.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano; Rollheiser, Soteldo e Tiquinho Soares.

Desfalques: