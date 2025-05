Zé Rafael é apresentado e celebra acordo com o Santos: ‘Vi como um bom desafio’

O Santos apresentou nesta sexta-feira (09) o meia Zé Rafael, o 11º reforço do time para esta temporada. Em entrevista coletiva realizada na Vila Belmiro, o ex-jogador do Palmeiras declarou que gostou do projeto do Alvinegro e que ainda não sabe se poderá atuar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele passou por uma cirurgia na coluna no dia 7 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o Peixe, o procedimento envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos (cirurgia que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões ósseas).

— Vi como um bom desafio. Seria um lugar para recomeçar. Estou feliz por estar aqui. A recuperação foi muito boa, e tudo isso está acontecendo porque a cirurgia foi um sucesso. Agradeço à equipe médica que me operou e ao Santos, que me deu todo o suporte necessário para ter uma recuperação fantástica. Foquei muito e tive uma participação importante nesse processo, para que tudo voltasse a ser como era. Estou me condicionando e voltando à minha forma. Isso demanda tempo e não é algo tão natural quanto eu gostaria. Estou feliz e satisfeito. A equipe médica está contente com o resultado.

Zé Rafael será o novo camisa 6 do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Nova fase da carreira:

Sobre os dias de trabalho com o novo técnico do Santos, Cléber Xavier, Zé Rafael afirmou que a comissão técnica está ciente de que ele pode desempenhar diversas funções no meio-campo.

— O professor pode contar comigo em todas as funções do meio-campo. Vou trabalhar muito para evoluir da maneira mais rápida possível. Requer um pouco mais de tempo e cuidado. É uma cirurgia nova, e nenhum atleta da nossa modalidade a fez até hoje. Estou me adaptando para ter condições de dar o meu melhor novamente.

O Santos enfrenta o Ceará pela 8ª rodada do Brasileirão, na próxima segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque. Zé Rafael deixou o Palmeiras após seis temporadas, com 308 jogos e 11 títulos.

— O Allianz é uma surpresa. Depois de tanto tempo fora, talvez seja lá a minha estreia pelo Santos. Mas faz parte. É algo que me tocou, e estou preparado para jogar. Espero que seja em breve. Ainda não sei se será na próxima segunda-feira.

O novo camisa 6 do Santos também comentou sobre o momento de crise do time neste início de Campeonato Brasileiro. A equipe tem apenas uma vitória em sete partidas e ocupa a vice-lanterna da competição.

— O nível de jogo é muito mais alto na Série A. Eu aceitei o desafio sabendo de tudo isso. Estou preparado, e meus companheiros também. É um grupo que trabalha muito. Não estamos no lugar que merecemos, mas isso faz parte do futebol. Estou torcendo para que essa fase ruim passe. Todo mundo aqui está trabalhando e remando para o mesmo lado. Sabemos que será um ano difícil e que, se não dermos os 110%, as coisas não vão fluir. Estamos encarando jogo a jogo até o final do ano.