Com novidades, o Santos está confirmado para encarar o Red Bull Bragantino

O Santos está confirmado para encarar o Red Bull Bragantino pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Vila Belmiro.

Este será o terceiro jogo do técnico interino César Sampaio no comando do time santista. Antes, liderou o Peixe na vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, em casa, e na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi.

O Alvinegro ainda não poderá contar com Neymar, que ficará de fora pelo segundo jogo seguido por causa de uma nova lesão na coxa esquerda. A lista de desfalques aumentou nesta semana com Gabriel Bontempo e Thaciano.

A principal novidade na escalação será a entrada de Diego Pituca no meio. O jogador será titular pela segunda vez na temporada. Outra novidade é o retorno de Aderlan. Ele ficou de fora dos gramados por quase um ano por causa de um problema no joelho esquerdo.

Como chegam os dois times:

O Santos busca a segunda vitória sob o comando do técnico interino César Sampaio. O Peixe tem uma lista grande de jogadores no Departamento Médico. Cerca de 5 mil ingressos foram vendidos para este jogo na Vila Belmiro. O estádio deverá ter o menor público do ano diante do Massa Bruta.

Nesta semana, o Lance! conversou com exclusividade com o atacante do Red Bull Bragantino Lucas Barbosa. O Menino da Vila chegou ao clube do interior de São Paulo no início desta temporada. Ele afirmou que conversou com os companheiros de elenco sobre a importância de segurar o Santos em casa nos 15 minutos iniciais do jogo.

O Bragantino não poderá contar com o goleiro Lucão, que torceu o tornozelo esquerdo na última partida, e por isso, Cleiton retorna ao time titular. O atacante colombiano Henry Mosquera sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa direita durante o treino e Vinicinho será o substituto.



Santos e Red Bull Bragantino reeditam quartas de final do Paulistão, neste domingo (27), na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)

Desfalques do Santos:

Neymar (lesão na coxa esquerda no músculo semimembranoso)

Soteldo (edema na coxa esquerda)

Barreal (lesão no músculo adutor da coxa esquerda)

Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda)

Thaciano (inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda)

Souza (iniciou transição com a fisioterapia após cirurgia no tornozelo direito)

Zé Rafael ( iniciou a transição física no gramado depois de uma cirurgia na coluna)

Confira as informações do jogo entre Santos x RB Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Gabriel Brazão; Luisão, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares

⚽ESCALAÇÃO RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon, Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.