Com Neymar, Santos segue preparação visando estreia no Brasileiro

O Santos segue a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro com Neymar em período de transição, após lesão na coxa esquerda.

Este é apenas o segundo dia consecutivo de treinos no CT Rei Pelé. No começo da última semana, após a vitória no amistoso diante do Coritiba por 4 a 1, o Peixe ganhou quatro dias de folga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar aproveitou o período para fazer um trabalho de recuperação individualizado em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar participa de treino no CT Rei Pelé neste sábado (22), em preparação para o Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O camisa 10 participu na tarde deste sábado (22) de um treino da equipe da Kings League, a Furia. Ele divide o cargo de presidente ao lado do amigo de infância Cris Guedes.

Neymar bate pênalti pela Fúria, da Kings League:

A primeira partida da Furia no torneio ganhou um peso maior durante a realização do "draft" do torneio. Em evento realizado no último dia 24 de fevereiro, Cris Guedes apostou R$ 50 mil reais com os presidentes Paulinho o Loko e LuqEt4, do Dendele FC.

continua após a publicidade

As duas equipes se enfrentam na rodada de estreia da Kings League Brasil no próximo sábado (29), em São Paulo.

Para conseguir concluir a meta estabelecida pelo presidente, os jogadores do time tiveram a presença de Neymar nos treinos.

A equipe venceu o amistoso deste sábado (22), diante do Nova União por 11 a 4. Mas, o momento curioso foi o 'pênalti do presidente', permitido pela competição de fut7. Descalço, Neymar converteu a cobrança.

O Santos estreia no Brasileirão no dia 30 de março, diante do Vasco, em São Januário, às 18h30. A partida vai marcar o retorno à elite do futebol depois da conquista da Série B no ano passado.