Com Neymar em transição, Santos se reapresenta e dá início à preparação para o Brasileirão

Com Neymar em transição, o elenco do Santos retornou aos treinamentos após quatro dias de folga e já dá início à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Vasco, no dia 30, às 18h30, em São Januário. Para essa partida, a expectativa fica por conta da condição física de Neymar, que se recupera de lesão muscular.

Neymar, que utilizou seu período de folga para seguir seu protocolo de recuperação com fortalecimento e fisioterapia, esteve no gramado do do CT Rei Pelé para dar sequência ao processo de transição física. Com isso, as chances de o camisa 10 do Peixe estar em campo contra o time carioca são grandes.

Além de Neymar, Guilherme e Escobar, poupados do amistoso contra o Coritiba, além de João Schmidt, que se recupera de um quadro de virose, também retornaram as trabalhos com o grupo liderado pelo técnico Caixinha.

Hyan, recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito também está liberado pelo demartamento médico santista.

Lesão de Neymar

Uma lesão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e, consequentemente, também foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para a disputa de dois jogos das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. Durante os quatro dias de folga que o elenco ganhou da comissão técnica, o camisa 10 realizou trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.