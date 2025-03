Ídolo do Santos comenta retorno de Neymar ao clube: ‘maravilhoso’

O retorno de Neymar ao Santos segue repercutindo até os dias atuais e os Ídolos do Peixe estão constantantemente comentando na mídia a segunda passagem do craque pelo clube.

Na última quarta-feira (19), durante um evento de Showbol, o Giovanni, mais conhecido como Messias da Vila, opinou sobre a segunda passagem do camisa 10 pelo Peixe.

-Para mim foi maravilhoso. Eu sou Santos, né. Todo torcedor desejava essa volta. Acho que foi em um bom momento, tanto para o Santos quanto para ele. Ele stá muito feliz.Eu espero que ele fique mais tempo. Vamos precisar dele na próxima Copa do Mundo. Que ele seja feliz - comentou Giovanni ao repórter do Lance Lucas Bayer.

Os jogos do Showbol, modalidade que conta com a participação de ex-jogadores, estão sendo realizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Liderado por Djalminha, Romário, Thiago Neves, Diego Souza, Petkovic e Léo Moura, a Liga Betnacional de Showbol termina na quinta-feira da semana que vem (27) e vai distrubuir até R$ 1 milhão em premiações.

A relação de Neymar com Giovanni:

O ex-meia iniciou sua carreira no modesto Tuna Luso, no Pará, mas foi no Santos que viveu o auge de sua trajetória, especialmente na campanha do vice-campeonato brasileiro de 1995. Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a goleada histórica sobre o Fluminense, por 5 a 2, com direito a uma atuação brilhante que lhe rendeu o apelido de "Messias da Vila". Sua identificação com a camisa alvinegra foi imediata, e ele se tornou uma referência técnica e emocional para a torcida.

Giovanni atuou com Neymar na terceira passagem pelo Santos, em 2010. Naquela época, o jogador tinha 38 anos e uma carreira consolidade após passagens pelo Barcelona, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia. Por outro lado, Neymar tinha apenas 18 anos e ainda não tinha conquistado títulos pelo Santos. O primeiro caneco no time profissional foi justamento o estadual daquele ano.

Neymar sempre declarou publicamente ser fã de Giovanni. Inclusive, o ex-jogador esteve presente na apresentação oficial do atual camisa 10 do Alvinegro.

O Messias é figurinha carimbada em eventos do Santos. Recentemente, participou do lançamento dos novos uniformes do clube ao lado do próprio Neymar e também acompanhou a apresentação do atacante Deivid Washington.

