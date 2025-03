Neymar posta foto com camisa de clube inusitado da Europa; veja

Fora dos gramados, Neymar publicou uma foto no Instagram vestindo o uniforme do 15º colocado do Campeonato Alemão: o St. Pauli. O craque já está em período de transição pelo Santos, visando se recuperar de uma lesão muscular.

Uma lesão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e, consequentemente, da convocação da Seleção Brasileira para a disputa de dois jogos das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. Durante os quatro dias de folga que o elenco ganhou da comissão técnica, o camisa 10 realizou trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O Príncipe esteve no gramado do CT Rei Pelé nesta sexta-feira (21) para dar sequência ao processo de transição física. Com isso, a chance do craque estar em campo no próximo compromisso santista é alta. O Santos estreia no Brasileirão contra o Vasco, no dia 30, às 18h30, em São Januário.

Nesse período sem atuação, Neymar aproveitou para registrar uma foto inusitada, com a camisa do St. Pauli, considerado um clube alternativo no cenário do futebol europeu. O manto foi elogiado pelo surfista Ítalo Ferreira, que escreveu "De cria esse" nos comentários do story; veja abaixo ⬇️

Neymar com camisa do St. Pauli nesta sexta-feira (21) (Foto: Reprodução/Instagram@neymarjr)

St. Pauli

Com 115 anos de história, o St. Pauli é um clube situado em Hamburgo, cidade localizada no norte da Alemanha, e após ser campeão da segunda divisão local na temporada passada, joga na elite alemã. Na classificação, o clube está um lugar acima da zona de rebaixamento em 2024/25, com 25 pontos em 26 rodadas.

Historicamente, o St. Pauli é conhecido por conta do seu ativismo em causas sociais, tendo a luta contra o racismo, o machismo e a homofobia em seu instituto. Além disso, a entidade tem ligação com bandas de rock, como AC/DC, Bad Religion e Dropkick Murphys.