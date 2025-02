Com Neymar, Santos encara o Noroeste em busca da classificação

O Santos entra em campo nesta quarta-feira (19) diante do Noroeste pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista, às 19h15, na Vila Belmiro.

O Peixe é o líder do Grupo B com 12 pontos, um a mais do que Guarani, Portuguesa e Bragantino. Portanto, em caso de vitória se aproxima da classificação para o mata-mata e pode até mesmo se garantir nas quartas em caso de tropeço de dois adversários. Neste cenário, o Alvinegro alcançaria os 15 pontos e poderia perder apenas a liderança da chave.

O Alvinegro terá Neymar como titular na equipe de Pedro Caixinha pelo terceiro jogo consecutivo. Na última partida, fez o primeiro gol no retorno ao Peixe, de pênalti, contra o Água Santa.

Em nota, o clube da Baixada Santista comunicou que o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, estará presente no duelo para observar o camisa 10. Além disso, o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passo acompanharam o treino do time principal no CT Rei Pelé.

-“Na parte técnica e tática do Neymar eu acho que não existe nem motivo para ninguém avaliar. Ele é acima da curva, é um craque. É lógico que o Dorival deve vir assistir o jogo para ver o desenvolvimento, não só do Neymar, mas do Santos”- ressaltou Celso Rezende.

Neymar será titular do Santos pelo quarto jogo seguido no duelo contra o Noroeste. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O recém-contratado Gabriel Veron, que se recuperou de um desequilíbrio muscular, também estará à disposição no ataque.

Outra opção para a equipe titular é o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão na vitória contra o Água Santa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Thaciano e Guilherme.

Após o duelo contra o Novorizontino, o Santos fecha a primeira fase do Paulistão no próximo domingo (23), às 18h30, contra a Inter de Limeira.

