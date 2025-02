Dorival estará na Vila para observar Neymar em Santos x Noroeste

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, estará na Vila Belmiro nesta quarta-feira (19), no jogo do Santos contra o Noroeste, às 19h15 (de Brasília). O treinador estará no local para observar de perto Neymar, que tem chances de ser convocado já em março para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A volta do camisa 10 ao Santos tinha como um dos objetivos retornar à seleção. Ele está fora desde 17 de outubro de 2023, quando lesionou o joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai.

Nesta terça-feira (18), o Santos recebeu a visita de dois membros da comissão técnica de Dorival: o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos. O objetivo foi monitorar, entender e acompanhar a evolução física de Neymar.

Recentemente, o auxiliar de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, também esteve presente em um jogo do Santos para observar Neymar. A comissão técnica planeja visitar outros clubes para monitorar mais atletas, mas o craque do Peixe é considerado a principal figura a ser acompanhada.

Durante a visita, os profissionais da seleção conversaram com membros da equipe técnica do Santos, incluindo o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini, que acompanham Neymar desde sua saída do clube em 2013. Eles também interagiram com outros profissionais que trabalham diretamente com o grupo principal.

— É uma aproximação maior do Neymar, que a gente está acompanhando desde a sua volta, para conseguir dados importantes. A intenção é utilizar muito disso, que está dando certo na volta dele e nada melhor do que os preparadores físicos, os fisiologistas do Santos para nos darem essas informações — afirmou Celso Rezende.

Ele destacou que ainda conversará com Neymar e também falou sobre a presença de Dorival na Vila Belmiro:

— Na parte técnica e tática do Neymar eu acho que não existe nem motivo para ninguém avaliar. Ele é acima da curva, é um craque. É lógico que o Dorival deve vir assistir o jogo para ver o desenvolvimento, não só do Neymar, mas do Santos. Mas a parte técnica e tática do Neymar não se discute — finalizou.