Santos banca Caixinha e aguarda classificação no Paulistão para avaliar futuro

O Santos não cogita demitir Pedro Caixinha antes do término da fase de grupos do Campeonato Paulista. Nos bastidores, o clube reconhece a urgência de garantir uma vaga no mata-mata, mas mantém o treinador, que chegou à equipe no início da temporada.

Com a derrota para o Corinthians na Neo Química Arena, o Peixe chegou a três partidas sem vitórias na competição e segue na terceira colocação do grupo C, um ponto atrás da Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de classificação.

- De maneira nenhuma. Tenho muitos anos no futebol e vida. Não tenho mínima preocupação quanto a isso (sobre ser demitido do Santos). Vou trabalhar em qualquer clube até o último dia tal como no primeiro quando cheguei - afirmou Pedro Caixinha.

Após a chegada de Neymar à Vila Belmiro, a diretoria alvinegra atuou nos bastidores e fechou novas contratações, como o argentino Rollheiser e os atacantes Barreal e Gabriel Veron, oficialmente apresentado nos últimos dias.

Essas contratações, inclusive, são um dos motivos que sustentam a permanência do treinador, que ainda não teve a oportunidade de trabalhar com os novos reforços no CT Rei Pelé. Ao todo, o Santos anunciou sete jogadores até o momento e aguarda a chegada de mais nomes, como o atacante Deivid Washington, formado nas categorias de base e que chega por empréstimo do Chelsea, da Inglaterra.

Pedro Caixinha, técnico do Santos, antes de partida do Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Próximo jogo do Santos no Paulistão

O Santos volta a campo no próximo domingo (16), contra o Água Santa, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na sequência, encara o Noroeste, também em casa, e encerra sua participação na primeira fase contra a Inter de Limeira, fora de casa.