Veja o que mudou após um ano da prisão de Robinho

Há um ano, a Polícia Federal prendeu o ex-jogador Robinho, em Santos, no litoral de São Paulo. Depois de passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), ele foi levado para a Penitenciária 2 em Tremembé, em São Paulo. Ele permance no local até os dias atuais.

Conhecido pelas famosas pedaladas, o ex-atacante foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro coletivo ocorrido em Milão, na Itália, em 2013. A vítima era uma garota albanesa e estava comemorando o aniversário de 23 anos com as amigas.

O que mudou?

Casado desde 2009 com Vivian Guglielmetti, Robinho tem três filhos. A família mora em um apartamento na Baixada Santista.

Robson de Souza Júnior, o Robinho Júnior, é o filho mais velho do ex-jogador e recentemente teve algumas vivências no elenco profissional do Peixe.

Ele foi relacionado pela primeira vez no duelo diante do Nororizontino, pelo Campeonato Paulista, mas foi cortado do banco de reservas. A experiência na concentração do time profissional faz parte do plano do técnico Pedro Caixinha de dar mais rodagem e vivência aos Meninos da Vila.

Fã declarado de Neymar, Juninho tem ganhado o apoio do camisa 10 no desenvolvimento da carreira. Em um post recente nas redes sociais, o capitão do Peixe escreveu para o garoto: 'Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você'.

Robinho Júnior participa do primeiro treino de Neymar no retorno ao Santos. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Segundo apuração do Lance, Robinho Júnior é um jovem tranquilo e trabalhador. Evita conversar com os colegas e funcionários do clube sobre o pai, mas trata o caso com discrição e maturidade. Tem um bom entrosamento com o grupo e marca presença nos jogos do Peixe na Vila Belmiro.

No vestiário, tem característica parecida com o pai na época de jogador. Tem espírito de liderança e também gosta de reproduzir as famosas pedaladas. Na Copa São Paulo deste ano, Robinho Júnior marcou um gol e fez questão de homenageá-lo imitando a sua jogada favorita.

Relembre o caso:

Na época do crime, Robinho atuava pelo Milan, da Itália, e estava acompanhado na boate de alguns amigos e da esposa. A motivação da noitada foi o aniversário de 34 de Rudney Gomes, um dos membros do grupo.

Na última terça-feira (18), Rudney foi encontrado morto na área comum de um prédio, no bairro Gonzaga, em Santos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte.

Além de Robinho, Ricardo Rocha Falco também foi condenado a todas as instâncias. Ele cumpre pena na Penitenciária 1 de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O governo italiano pediu a extradição para a Europa, mas a Constituição do Brasil não permite que cidadãos do país sejam extraditados.

Antes da condenação, Robinho levava uma vida discreta em Santos e era facilmente encontrado jogando futevôlei na praia.

Atualmente, o ex-atleta aguarda o julgamento de um recurso para diminuir a condenação para até seis anos. Assim, seria considerado réu primário e consequentemente iria para o regime semiaberto. Ele teve um Habeas Corpus negado pela corte no final do ano passado.

O ex-camisa 7 do Santos também passou pelo Atlético Mineiro, Milan (ITA), Real Madrid (ESP), Manchester City(ING), Guangzhou (CHI), Sivasspor (TUR), Basaksehir (TUR) e Seleção Brasileira.