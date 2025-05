A Portuguesa Santista confirmou a contratação do centroavante Bruno Pelegrini, de 25 anos, para a disputa da Copa Paulista. Natural de Santos, o atacante retorna à cidade onde iniciou sua trajetória no futebol, tendo atuado no futsal e campo do Peixe. Na base, dividiu espaço com nomes de destaque como Rodrygo, Yuri Alberto e Kaio Jorge.

Em 2013, em entrevista ao 'GE', João Alberto Funicelli, avô de Bruno, relatou que o neto havia atingido a marca de mil gols em sua jovem carreira. Para conseguir os números, ele reuniu súmulas e gravações das partidas em DVDs, guardados junto aos troféus e medalhas acumulados ao longo dos anos.

– Quando fiz o (milésimo) gol, meu amigo que estava no banco invadiu a quadra, não deu nem para comemorar. Deram abraço, deram tapa. E no dia seguinte, depois de um jogo contra o Tanabi (pelo Paulista sub-13 de campo), os caras compraram ovo e pegaram terra para tacar em mim. Fiquei quase duas horas para me lavar, não tenho mais nojo de nada – disse o garoto na oportunidade.

Ida ao futebol de campo e passagem pela Europa

Paralelamente ao futsal, Bruno Pelegrini deu seus primeiros passos no futebol de campo. O atacante passou pelas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Santos, mas não chegou a estrear pelo time profissional do clube.

Fora do Peixe, Bruno seguiu para o futebol europeu, onde integrou as categorias de base do Braga, de Portugal, e do Akritas Chlorakas, do Chipre. Seus últimos clubes foram Anadia, Monção e Oliveira do Douro, todos do futebol português.

Pelo Oliveira do Douro, clube de Vila Nova de Gaia, o atacante disputou 26 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências, enquanto pello Monção foram quatro gosl em 12 partidas. Os números são do site “O Gol”.

- Minha volta para a cidade de Santos me deixa muito feliz. Fiquei muito tempo fora, na Europa. Saí do Santos quando tinha entre 17 e 18 anos e só retornei agora para voltar ao Brasil. Tenho 25 anos. Estou muito contente por estar perto da família. Vou representar um clube da minha cidade, a Briosa, que tem muita tradição. Estou muito empolgado, tanto por estar próximo dos meus familiares quanto por jogar aqui, em Santos - disse Bruno com exclusividade ao Lance!.

Retorno ao Brasil para disputa da Copa Paulista

Bruno Pelegrini assinou contrato até o final da temporada, com foco especial na disputa da Copa Paulista. O torneio será realizado entre os dias 15 de junho e 12 de outubro. Na competição, a Briosa integra o Grupo 4, ao lado de Santo André, Taubaté, Oeste, São José e São Caetano.

A competição contará com 23 clubes divididos em quatro grupos regionalizados — três com seis equipes e um com cinco. Na primeira fase, as equipes jogarão entre si em turno e returno dentro de seus respectivos grupos. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final.

A partir das oitavas, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. O mesmo formato se aplica às quartas de final, semifinais e à grande final, que definirá o campeão e o vice da edição.

- Estou muito motivado e feliz em relação à disputa da Copa Paulista. É um torneio muito bom, com muita visibilidade. Muitos clubes tradicionais de São Paulo participam. Nossa meta é fazer um bom campeonato e ser campeão. Trabalhamos para isso, o grupo é forte e esperamos chegar longe no torneio - finaliza Bruno Pelegrini.