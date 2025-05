Santos terá desfalques importantes para o duelo contra o CRB e o Vitória

O Santos não poderá contar nem com Zé Ivaldo e nem com Escobar no duelo contra o Vitória pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na derrota para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo (18), na Neo Química Arena, o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo. Luisão deve ser o substituto imediato já que Gil está afastado cuidando de problemas familiares e não tem prazo para retornar.

Já Escobar, recebeu dois cartões amarelos no clássico e foi expulso. O lateral-esquerdo pode ser substituído por Souza, que voltou recentemente de uma lesão. Vinicius Lira e Kevyson também aparecem como opção. Mas, o trio possui pouca rodagem na atual temporada.

O jogador Soteldo passou por ressonância magnética nesta segunda-feira (19) e teve constatada lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, região diferente da lesão anterior (músculo semitendíneo), em abril. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia do Clube, em dois períodos, no CT Rei Pelé.

O atacante Guilherme sentiu uma lesão no músculo obturador externo da perna direita no dia 1º de maio, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele é dúvida para os próximos jogos.

Neymar treina no CT Rei Pelé e fica próximo do retorno ao Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar volta a treinar com o elenco:

Na última segunda-feira (19), o atacante Neymar voltou a treinar parcialmente com o elenco santista. O registro foi feito no canal do Youtube do Peixe.

O camisa 10 está próximo de retornar depois de mais de um mês se recuperando de uma lesão na coxa esquerda no músculo semimembranoso.

