Com mudanças, Santos encara Flamengo no Maracanã; Gabigol titular?

Com novidades na escalação, o Santos visita o Flamengo neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A principal novidade na equipe titular é o improviso do zagueiro Zé Ivaldo na lateral direita. O clube não tem um jogador de ofício à disposição, já que Igor Vinícius apresentou um pequeno edema no quadríceps direito. Mayke utilizou corticoide em um tratamento recente e precisa aguardar alguns dias para evitar risco de acusação de doping. Outros jogadores que poderiam atuar na função, como Gabriel Menino e Vini Lira, estão lesionados.

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Gabriel Brazão chega ao Maracanã como elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques:

NEYMAR: suspenso

RONY: suspenso

IGOR VINÍCIUS: pequeno edema no quadríceps direito

GABRIEL MENINO: dores no músculo posterior da coxa direita

MIGUELITO: dor nas costas após servir a Seleção da Bolívia na última Data Fifa

VINÍCIUS LIRA: ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo

MAYKE: problemas no joelho; tomou corticóide e precisa esperar um prazo para não acusar doping

Escalação Flamengo x Santos:

(Técnico do Flamengo: Léo Jardim) - Rossi; G. Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira; Ayrton Lucas, Everton Araujo, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino e Pedro

(Técnico do Santos: Cuca) - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Thaciano e Lautaro Díaz.

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