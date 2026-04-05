Com novidade no ataque, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra Santos

Em busca de reabilitação na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Santos neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da competição. O confronto marca o reencontro entre o técnico Leonardo Jardim, que assumiu o Fla no início do mês passado após a saída de Filipe Luís, e o atacante Gabriel Barbosa. Ambos trabalharam juntos no Cruzeiro. O Menino da Vila está emprestado pela Raposa ao Peixe até o fim do ano.

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Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o Santos. (Foto: Flamengo/ Divulgação)

Lista de relacionados:

O Flamengo tem quatro desfalques por lesão para a partida contra o Santos. O Rubro-Negro ocupa a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Em oito jogos, a equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

A principal novidade na lista de relacionados é o retorno do atacante Bruno Henrique, recuperado de uma pubalgia. Ele atuou pela última vez no dia 26 de fevereiro, na partida contra o Lanús. O jogador treinou normalmente nesta semana e volta a ficar à disposição após seis partidas.

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Desfalques:

ALEX SANDRO

Em processo de recuperação, jogador realiza trabalhos em campo com a fisioterapia.

ERICK PULGAR

Fora da partida de hoje por suspensão, meia teve confirmada lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.

EVERTON CEBOLINHA

Atacante deixou o campo relatando dores após a última partida, contra o Red Bull Bragantino. Exame de imagem realizado no dia seguinte confirmou fratura de uma costela. Está em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

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SAÚL

O meia segue avançando no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Realiza trabalhos de fisioterapia em campo e também de condicionamento físico.

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