Com Gabigol, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar Flamengo

O Santos divulgou na manhã deste domingo (5) a lista de relacionados para o duelo contra o Flamengo, às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A principal ausência da equipe será o meia-atacante Neymar, que cumpre suspensão. Até aqui, ele soma seis jogos e três gols na temporada. Rony também será desfalque por suspensão.

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Santos divulga lista de relacionados. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Lateral improvisado:

O Santos também não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinícius. Com isso, o zagueiro Zé Ivaldo deverá ser improvisado na posição, segundo apuração do Lance. O Alvinegro Praiano emitiu uma nota neste sábado (4) confirmando a ausência do lateral, diagnosticado com um pequeno edema no quadríceps direito. O jogador passou por tratamento intensivo com a fisioterapia no Departamento Médico do clube neste fim de semana.

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Mayke, lateral-direito de ofício, realizou recentemente um tratamento no joelho com uso de corticoide e, por isso, não poderá ser utilizado para evitar risco de acusação de doping. Gabriel Menino, que poderia atuar improvisado na função, está com uma lesão na coxa e também não fica à disposição.

Já o atacante Gabriel Barbosa, recuperado de um edema no músculo sóleo da perna esquerda, treinou normalmente nos últimos dois dias e reforça o Peixe após ficar fora das últimas duas partidas. Ele não atuou contra o Cruzeiro por questões contratuais e também desfalcou a equipe diante do Remo em razão do problema na perna esquerda.

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Depois da viagem ao Rio de Janeiro, o Peixe segue para o Equador, onde fará sua estreia na Copa Sul-Americana. O duelo será na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo Cuenca.

Confira a provável escalação do Peixe:

(Técnico do Santos: Cuca) - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Barreal, Lautaro Díaz e Thaciano.