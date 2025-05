Com calendário livre, Cléber Xavier busca soluções para recuperação do Santos

Cléber Xavier terá sua primeira semana livre para trabalhar focado na recuperação do Santos na temporada. Após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, o time se complicou ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro e ocupa a vice-lanterna, com apenas quatro pontos somados.

O Santos volta a campo no dia 12 de maio, contra o Ceará, pela oitava rodada da competição. Sem compromissos em torneios continentais, o clube contará com um período sem jogos, vantagem em relação a outros adversários, o que será essencial para ajustes internos.

Cléber Xavier ainda busca consolidar uma formação ideal e corrigir falhas observadas nas últimas rodadas. O treinador também relatou enfrentar dificuldades relacionadas ao desgaste físico do elenco. Na última coletiva, citou como exemplo os casos de Escobar e Rollheiser. Segundo ele, Escobar quase não entrou em campo por conta de desgaste.

Depois do duelo com o Ceará, marcado para o Pacaembu, o Santos enfrentará uma sequência fora de casa: visita o Corinthians no dia 18, o CRB no dia 22 e o Vitória no dia 25. Serão quatro partidas como visitante em um intervalo de 30 dias, o que aumenta a importância da preparação durante esta semana sem jogos.

O Santos venceu apenas uma das últimas nove partidas disputadas. No recorte recente, é o time da Série A com o segundo pior aproveitamento, de acordo com dados do Sofascore.

Cléber Xavier terá caminho complicado no Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Santos ainda não tem mando definido para jogo contra o Ceará

Na próxima partida, o Santos enfrenta o Ceará. Mesmo que como mandante, ainda existe uma dúvida quanto ao palco da partida. Existe a possibilidade de ser no Pacaembu, mas ainda não é algo certo.