Rincón dispara sobre fase do Santos após derrota e se desculpa com a torcida

Rincón falou sobre a necessidade de "levantar a cabeça" após mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe foi derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio em jogo válido pela sétima rodada. Com o resultado, o time eestá na vice-lanterna, com quatro pontos.

O jogador analisou o confronto. Para ele, o time vive um momento complicado e precisa buscar uma reação em cima disso.

- Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. O segundo tempo foi mais equilibrado. É um momento difícil, mas precisamos levanta r a cabeça, treinar a semana para melhorar, pois fizemos o que trabalhamos e não merecíamos perder hoje, mas ganha quem faz mais gols - disse Rincón.

O volante pediu desculpas para a torcida. Rincón alegou que o Santos não estaria se escondendo, mas entende que o elenco precisa "trabalhar melhor".

- Não nos escondemos, momento é difícil, agora temos Ceará pela frente e precisamos sair dessa situação para trabalhar melhor, pedimos desculpas a torcida, o Santos não merece essa situação - completou.

Rincón pediu desculpas à torcida do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Qual o próximo jogo do Santos?

O Santos volta a campo somente no dia 12 de maio, contra o Ceará, pela oitava rodada da competição. O confronto será na Vila Belmiro.