Cléber Xavier analisa derrota do Santos no Brasileirão e abre o jogo sobre desgastes

Cléber Xavier falou sobre a derrota do Santos contra o Grêmio pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também abriu a situação de alguns desgastes no elenco, citando casos como Escobar e Rollheiser.

O treinador analisou as duas etapas da partida durante a coletiva de imprensa. Xavier alegou que acredita que o time produziu algumas boas chances, citando Soteldo como exemplo, mas que o gol saiu após uma "infelicidade" do lado santista.

- A gente conseguiu desenvolver bem, principalmente pelo lado esquerdo, com o Soteldo. Conseguimos colocar o Soteldo contra um várias vezes. E no primeiro tempo, que a gente foi superior ao meu modo de ver, criamos muitas oportunidades, mas infelizmente não fomos efetivos de novo. Como eu falei no período passado, precisamos melhorar nossos números. Teve uma finalização boa do Soteldo que o zagueiro tirou de cabeça, que ia no gol - analisou.

- O segundo tempo, o Grêmio equilibra com a troca do Alisson no Edenílson, e levando ainda mais perigo no sentido do desgaste do Escobar. Eu conversei com ele da mudança, ele foi até onde pôde. O Grêmio equilibra, as finalizações parelhas, o jogo ficando um pouquinho para nós, um pouquinho para o Grêmio. E com a infelicidade nossa, o Grêmio consegue fazer o seu gol - completou.

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 em jogo disputado no Rio Grande do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bastante truncado e com muitos erros para ambos os lados, Cristian Oliveira foi o nome da vitória do Imortal.

Clebér Xavier fala sobre desgastes no Santos

Clebé Xavier falou sobre a situação do elenco santista. O técnico chamou atenção para a situação de Escobar. Ao ser questionado sobre o porquê ter substituído o atleta, ressaltou que o lateral era dúvida até pouco tempo antes da partida.

- O Escobar quase não vem pro jogo. A gente esperou pra decidir entrar no jogo até o meio-dia. Sentiu algum pequeno desconforto, mas foi medicado. A gente conversou e ele deu o máximo. E ali até eu fiz o sinal pra alguém perguntando se era pra trocar, se não dava. Mas ele realmente não tinha mais condições. Foi até o seu máximo. Esperamos que não tenhamos prejudicado o atleta nesse sentido - revelou.

Rollheiser também foi apontado como preocupação. De acordo com o treinador, o atleta não apresentou as melhores condições e também estaria desgastado.

- Foi um jogo que a gente precisava fazer algumas mudanças, né? Porque alguns jogadores estavam muito desgastados. O Rollheiser, depois, foi um que eu substituí por desgaste também, né? A preocupação principal e a maior com o Rollheiser e com o Escobar. A gente teve que fazer as duas substituições - completou.