Cléber Xavier fala sobre medo de rebaixamento do Santos no Brasileirão

Cléber Xavier destacou que ainda não enxerga um possível rebaixamento do Santos como algo a temer. Após a derrota contra o Grêmio neste domingo (4), o time dormirá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

O treinador disse que deixa a partida com um sentimento de "frustração". Para ele, o Peixe foi superior ao adversário, principalmente no primeiro tempo.

- Hoje eu saio com uma frustração. A gente foi superior ao Grêmio no primeiro tempo, podia ser definido o jogo, acabou não definindo - disse.

Cléber Xavier destacou que ainda não trabalha a possibilidade de rebaixamento como algo a temer, mas que planeja conversar com o elenco para trabalhar e pensar nos próximos jogos.

- Então, medo não é uma palavra, não. Eu conversei com os atletas agora no vestiário, rapidamente. o retorno a São Paulo e a Santos na terça-feira, a gente continua o trabalho. Temos que partir daí, né? Temos que partir desse bom primeiro tempo, temos que partir de detalhes para que a gente possa melhorar - completou o treinador santista.

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 em jogo disputado no Rio Grande do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo bastante truncado e com muitos erros para ambos os lados, Cristian Oliveira foi o nome da vitória do Imortal.

Clebér Xavier falou sobre o momento do Peixe na temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Qual o próximo jogo do Santos?

O Santos volta a campo somente no dia 12 de maio, contra o Ceará, pela oitava rodada da competição. O confronto será na Vila Belmiro.