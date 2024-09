Chances de acesso do Santos disparam após vitória na Série B; veja probabilidades

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 14:31 • Santos (SP)

O Santos derrotou o Brusque por 1 a 0, no último sábado (7), na Arena Joinville, e encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitórias na Série B do Brasileirão.

O resultado positivo aumentou as probabilidades de acesso do Peixe à primeira divisão. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe comandada por Fábio Carille poussi 52,9% de chance de subir para a Série A.

No cálculo, o Santos aparece na quarta posição, atrás do Novorizontino (74,4%), Vila Nova (69,2%) e Mirassol (58,9%). Ainda de acordo com o departamento, são necessários 68 pontos para garantir a promoção.

Com 43 pontos conquistados em 25 rodadas, o Santos ocupa a segunda colocação na tabela de classificação da Série B, atrás apenas do Novorizontino, que soma 44. Na próxima rodada, a equipe recebe o América-MG, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.