De volta ao Santos, JP Chermont busca reconquistar espaço no time titular

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 06:30 • Santos (SP)

Após passar um período defendendo a seleção brasileira sub-20 em amistosos, JP Chermont está de volta ao Santos. O jogador deve se reapresentar ainda essa semana e pode estar entre os relacionados de Fábio Carille para o próximo confronto contra o América-MG.

O lateral-direito, de 18 anos, foi convocado para defender a equipe de Ramon Menezes contra o México sub-20. Os amistosos serviram para a preparação da disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria, que será em 2025, no Peru. Nos dois jogos realizados, Chermont entrou como titular, porém, substituído no segundo tempo.

JP Chermont em atuação pelo Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Pelo Santos, o jogador que assumiu a titularidade em 16 dos 25 confrontos em que esteve relacionado por Fábio Carille, não vinha em boa sequência de jogos antes da convocação. O lateral sofreu uma entorse no tornozelo, no começo de agosto, e ficou de fora das partidas contra o Paysandu e Avaí.

Quando retornou aos jogos, contra o Guarani, a atuação JP Chermont não agradou aos olhos de Carille. Já contra o Amazonas estava suspenso por receber seu terceiro cartão amarelo.

Na sequência, no empate com a Ponte Preta, começou no banco de reservas. Hayner foi quem ganhou a vaga entre os titulares. Após a partida, Carille afirmou que o lateral estava muito abaixo e que não estava gostando de seu desempenho.

Com o desfalque do jogador no jogo contra o Brusque, Hayner entrou como titular e foi substituído no segundo tempo por Rodrigo Ferreira. Apesar da queda de rendimento do atleta, JP Chermont volta para disputar a vaga da lateral com seus companheiros.

Carille busca por laterais mais ofensivos em busca de profundidade no ataque, com isso, as três opções disponíveis ao treinador terão que demonstrar o esforço antes do próximo confronto contra o América-MG.