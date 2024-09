Torcedor invade vestiário do Santos após vitória e revolta elenco

Santos derrotou o Brusque por 1 a 0 (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 18:08 • Santos (SP)

Jogadores do Santos foram surpreendidos com a entrada de um torcedor no vestiário da Arena Joinville, após a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, pela Série B do Brasileirão.

Segundo Alexandre Gallo, executivo de futebol do clube, o intruso se passou por um assessor do presidente Marcelo Teixeira para driblar o esquema de segurança e entrar no espaço destino ao elenco e comissão técnica.

- Houve uma falha da nossa segurança. Um cara que ninguém conhecia. Nem os jogadores, tampouco os membros da diretoria que lá estavam. Ele insistia que era assessor do presidente e queria participar da oração com os atletas. Imediatamente estranhei a presença daquela pessoa e, com educação, pedi para que se retirasse. Ele apresentava sinais de embriaguez, falou algumas besteiras, mas os nossos seguranças o colocaram para fora - disse Gallo em entrevista à rádio zero9.

A atitude, inclusive, gerou insatisfação na comissão técnica e nos jogadores, que tentaram agredir o torcedor.

- Os jogadores quiseram partir para cima dele, mas não aconteceu nada. Ele foi retirado. Mas é natural os jogadores ficarem irritados, assim como a comissão técnica. O vestiário é um lugar sagrado para uma equipe de futebol - completou.

Santos derrotou o Brusque por 1 a 0 (Fotos: Raul Baretta / Santos)

Com 43 pontos conquistados em 25 rodadas, o Santos é o vice-líder da Série B do Brasileirão. No próximo domingo (15), a equipe comandada por Fábio Carille enfrenta o América-MG, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.