Carille avalia trabalho pelo Santos: ‘Se não fosse bom, não estaria aqui’

Santos empatou com o Novorizontino na Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 00:27 • Santos (SP)

Após as vaias recebidas pela torcida do Santos, Fábio Carille avaliou o trabalho no clube. Segundo o técnico, se o desempenho não fosse bom, não estaria no comando.

➡️ Carille releva xingamentos da torcida após empate do Santos: ‘Estão nos apoiando’

- Considero um trabalho bom, mas sempre buscando melhorar. Se não fosse bom, não estaria aqui mais como técnico. Eu passo, treino. Diretoria acompanha, olha, vê. Em 95% dos jogos aconteceu o que mostramos e levamos para o campo. Se não fosse tão claro, de passar para eles o que precisa ser feito com e sem bola, já teriam me mandado embora. Muito ciente dessa situação. Mas muito ciente do que trabalho e faço. É bem claro com jogadores e diretoria que acompanham dia a dia - pontuou Carille. E analisou a partida:

- Mais uma equipe que estudamos bastante, sabíamos que não teria surpresas, mas que fazem bem. Foi de cruzamento, pontos fortes da equipe deles. Depois, quero ver com calma, dobraram em cima do Chermont, teve que sair zagueiro da área. Área ficou limpa para um time que chega com dois três jogadores na área. Teríamos que ter mais cuidado ali.

Com o resultado, o Santos segue na caça ao líder: o próprio Novorizontino. O Peixe é o vice-líder, com 50 pontos. Já o Tigre do Vale Aurinegro tem 51 pontos.

O Santos volta a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado (28), às 18h, contra o Operário. A bola rola na Vila Belmiro.