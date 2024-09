Carille releva xingamentos da torcida após empate do Santos: ‘Estão nos apoiando’

Carille foi vaiado pelos torcedores do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 00:08 • Santos (SP)

Fábio Carille foi hostilizado pelo torcedor do Santos após o empate com o Novorizontino. O técnico relevou a atitude e exaltou o apoio dos santistas durante a partida.

- A vaia no final do jogo acho que ela válida. O que mudou nos últimos jogos é que durante as partidas estão apoiando. Antes estava atrapalhando, estavam sem paciência. Tá legal assim, deles apoiando - disse Carille.

A relação entre os santistas e Carille está conturbada há meses. Mesmo com o Santos perto de voltar à elite do futebol brasileiro, uma mudança chegou a ser cogitada. No entanto, o Peixe não acertou a contratação de um substituto.

O Santos é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. O líder, o Novorizontino, tem um ponto a mais.