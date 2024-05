Buscando encaixe no Santos, Patrick perde peso e busca adaptação

Foto; Raul Baretta / Santos







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 26/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Contratado pelo Santos por R$ 5 milhões, na expectativa de ser o principal reforço do clube para a Série B do Brasileirão, o meia Patrick ainda não conseguiu se encaixar no time titular do Peixe. Enquanto isso, o jogador tem buscado a forma física ideal.

Desde que chegou ao Santos, há pouco mais de um mês, Patrick perdeu 1,5kg. Atualmente, ele pesa 79,5kg. O percentual de gordura, que é de 10,3%, está dentro da média do elenco, que é de 10,7%.

Por outro lado, os números em campo ainda deixam a desejar. Patrick ainda não foi titular pelo Santos, mas entrou no decorrer de cinco partidas, totalizando 159 minutos, média de 32 por jogo.

No período em que esteve em campo, o camisa 88 não participou de gols e sequer finalizou. Tanto que perdeu a oportunidade de assumir a titularidade após a lesão muscular na coxa esquerda sofrida pelo atacante Guilherme durante a vitória santista sobre a Ponte Preta, no dia 15 de maio.

Patrick foi escolhido para entrar no lugar do companheiro contra a Macaca, mas não foi bem. No confronto seguinte, contra o Brusque, o técnico Fabio Carille optou por iniciar com Weslley Patati entre os titulares, o que se repetiu na derrota para o América-MG nesta sexta-feira (24).

Internamente, as avaliações do jogador são feitas com cautela. O entendimento é que ele ainda está passando por um processo de adaptação ao novo time, mas que será um investimento que dará retorno técnico não só na segunda divisão, como, também, no projeto do Santos para disputar a Série A em 2025.