Por que a Globo derrubou a transmissão de América-MG x Santos no canal GOAT?

O América-MG venceu o Santos por 2 a 1 (Foto: Raul Baretta/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Detentor dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro no Youtube, o Canal GOAT teve a live do jogo entre América-MG x Santos derrubada pela Globo. A situação causou estranheza nos internautas que acompanhavam a partida na plataforma.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, "um erro do algoritmo da Globo no YouTube para transmissões piratas" tirou a transmissão do GOAT do ar. A situação ocorreu no primeiro tempo do jogo e demorou alguns minutos para a cobertura ser restabelecida.

"Este vídeo não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais do Globo Comunicação e Participações S.A", trazia a mensagem para quem tentava assistir a partida no canal.

A Série B do Brasileirão é transmitida por várias emissoras e plataformas. Na TV aberta, os direitos são de: Globo (jogos do Santos em casa), TV Brasil e Band. Na TV fechada, Sportv e Premiere fazem a cobertura. No Youtube, o Canal GOAT exibe o torneio.